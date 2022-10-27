Sisli havada kimler sokağa çıkmamalı?

Sisli havaların astım hastaları, kronik bronşit hastaları, KOAH hastaları yani solunum yetmezliğiyle alakalı hastalıklar, bunların dışında kalp yetmezliğiyle alakalı hastalıklarda ciddi sıkıntıya neden olduğunu söyleyen İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Haluk Mumcuoğlu, “Kronik solunum yetmezliği, kronik kalp yetmezliği hastaları, 65 yaş üzerindekiler ve 12 yaşından küçük çocuklar sisli havalarda mümkün olduğunca dışarı çıkmamalı.”diye konuştu.

Dünyada hava kirliliğine bağlı ölüm vakaları bulunduğuna dikkat çeken Mumcuoğlu, “Ölüm vakaları her geçen gün artmakta. Özellikle Amerika ve Çin’de hava kirliliğine bağlı ölüm vakaları sık olmakta. Türkiye’de hava kirliliğinin en yoğun olduğu illerin başında İstanbul ve Yalova gelmekte” dedi ve sözlerine şunları ekledi:

“Sağlıklı kişilerde çok ciddi bir risk oluşturmamakta. Ancak kişinin alerjik bir bünyesi varsa ya da solunum yollarıyla ilgili daha önceden geçirilen bir enfeksiyonu bulunuyorsa sisli havalar bu hastalıkların tekrarlanma riskini artırabilir. Örneğin felç, kalp krizi, astım atağı riskini artırmakta. Var olan kalp yetmezliğini derinleştirir. Bütün bu hastalıklara neden olan durum sis değil hava kirliliğidir. Dışarı çıkılmak zorunda olunan durumlarda maske kullanılabilir ama bizim bildiğimiz maskelerin koruyuculuğu çok düşüktür. Özel koruyuculuğu bulunan 3m maskeler kullanılmalı.”

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Ali Tunç, ise “Sis, yerle temas eden hava içindeki su buharının yoğuşması veya donarak kristalleşmesi sonucu ortaya çıkan çok küçük su damlacıkları veya buz kristallerinden meydana gelmesiyle oluşur. Açık havada insan sağlığına çok büyük zarar vermez. Ancak şehir merkezlerinde ve sanayinin yoğun olduğu bölgelerde, yüksek kesimlerde bulunan kirli havayı sis aşağı indirir. Bu da solunum yolu hastaları için tehlike arzeder. Özellikle astım ve KOAH hastalığı olan kişiler, sisli havalarda fazla dışarıda durmamaları gerekmektedir. Geçmiş yıllarda İngiltere’de tespit edilen bir durumda, solunum yolu hastalığı olan 20 kişi sis yüzünden hayatını yitirmiştir. Sis kirli havayı birlikte getiriyor. Bire psikiyatrik sıkıntılar oluşturur. Kapalı havalar ve özellikle yoğun sisli havalar insanlarda bunalım yaratır. Sisin tıbben bir yararı yoktur.” şeklinde konuştu.

SİSLİ HAVA KALBE ÇOK ZARARLI

Öte yandan sis ve dumanın kalbe zararlı olduğu bir araştırmayla kanıtlandı

Teksas’taki Irma Lerma Rangel Kimya Üniversitesi tarafından yapılan ve sonuçları Amerikan Kalp Derneği’nin bir toplantısında açıklanan araştırmada, sisteki ozon maddesinin kalp hücrelerinin ölümünü tetiklediği belirlendi. Araştırmada hava kirliliği ve kalp damar hastalıkları arasında büyük bağlantı olduğu görüldü. Deneyde, dört gruba ayrılan fareler şeffaf kutulara konuldu ve ilk iki grup kirli havaya maruz bırakılırken, son iki gruba temiz hava verildi. Sekiz saatin sonunda kirli havaya maruz kalmış ilk iki grup farede, kalp hücre ölümünü engelleyen Cav1 proteinin azalmış olduğu görüldü. Araştırmanın hava kirliliğini kalp rahatsızlıklarına bağlayan ilk bilimsel bulgu olduğuna dikkat çekildi.