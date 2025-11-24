CHP'li belediyelere yapılan operasyonlarda tutuklanan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın yerine kayyım atanmıştı.

Şahan yerine kayyım atanması uygulamasının Anayasa Mahkemesi tarafından görüşüleceğini belirterek, "Şişli bunu hak etmiyor. Bir belediyeye kayyum atanırsa, bütün belediyelerin hizmeti eksilir. Yerelde demokrasi zayıflarsa, ülkede demokrasi zayıflar. Hukukun bu sefer demokrasiden yana işlemesini bekliyorum. Şişli yeniden Başkanıyla, Meclisiyle, halk iradesiyle yönetilmeli" dedi.

"MECLİS ASKIYA ALINIYOR"

Tutuklanma gerekçesinin Meclis'i hayata geçirme olduğunu belirten Şahan, "Şişli’de 8 aydır, Esenyurt’ta 1 yıldır devam eden kayyum uygulaması nihayet Anayasa Mahkemesinin gündeminde; kentlerimizin kaderi de bu kararla şekillenecek. Hatırlarsanız, Şişli’de herkesin temsil edildiği bir uzlaşı için; Kürt yurttaşlarımızla beraber siyaset yapabildiğimiz bir Meclis’i hayata geçirdiğimiz için; tutuklandım ve belediyemize kayyum atandı. Sonuç ortada: Belediye Meclisi askıya alınıyor, hizmet aksıyor, yurttaş muhatapsız, çalışanlar güvensiz. Şişli bunu hak etmiyor. Bir belediyeye kayyum atanırsa, bütün belediyelerin hizmeti eksilir. Yerelde demokrasi zayıflarsa, ülkede demokrasi zayıflar. Hukukun bu sefer demokrasiden yana işlemesini bekliyorum. Şişli yeniden Başkanıyla, Meclisiyle, halk iradesiyle yönetilmeli" ifadelerini kullandı.