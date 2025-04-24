Şişli kayyumu diyabet hastası çocuklara yapılan yardımı kesti! "Sağlıktan tasarruf olur mu?"

Şişli Belediyesi’nin kayyum atanan başkanı Cevdet Ertürkmen, ilçede yaşayan diyabetli çocuklara yönelik önemli bir sağlık desteğini durdurdu. Tutuklu bulunan seçilmiş belediye başkanı Resul Emrah Şahan döneminde, Diyabetli Çocuklar Vakfı (DİYAÇEV) ile yapılan protokol kapsamında, ilçedeki diyabet hastası çocuklara her ay 5 bin TL değerinde şeker ölçüm sensörü sağlanıyordu. Ancak 19 Mart’taki operasyonla Şahan’ın tutuklanmasının ardından göreve gelen Ertürkmen, bu desteği askıya aldı.

5 ÇOCUK YARARLANIYORDU

Aileler, belediyeyle iletişime geçtiklerinde tüm sosyal yardımların dondurulduğu cevabını alıyor. İl Sağlık Müdürlüğü verilerine göre, Şişli’de sadece beş diyabetli çocuk bu yardımdan faydalanıyordu. Bir veli, “Kayyumdan sonra hiçbir yardım alamıyoruz. Çocuklarımızın sağlığı için bu sensörler kritik” dedi.

Prof. Dr. Şükrü Hatun ise programı “çocuk dostu” olarak nitelendirerek, kesintiye tepki gösterdi ve desteğin devam etmesi gerektiğini vurguladı.

Ertürkmen’in kararları sadece sağlık yardımlarıyla sınırlı değil. Geçtiğimiz hafta, öğrencilerin ulaşım desteği ve burslarının da kesildiği ortaya çıktı. CHP Şişli Gençlik Kolları, “Kayyum, gençlerin abonmanına ve bursuna çöktü” diyerek duruma isyan etti. Vatandaşlar, sosyal medyada “Sağlıktan tasarruf mu olur?” sorusuyla tepkilerini dile getiriyor. Bir Şişlili, “Bu kararlar halkı cezalandırmaktan başka bir şey değil. AKP’nin ilçedeki oy oranı daha da düşecek” yorumunda bulundu.

Kayyum yönetiminin sosyal yardımları durdurması, Şişli’de geniş yankı uyandırdı. Aileler ve sivil toplum kuruluşları, özellikle diyabetli çocukların sağlığını doğrudan etkileyen bu kararın geri alınmasını talep ediyor. Belediyenin gelecek adımları merakla bekleniyor.