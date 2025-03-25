Şişli kayyumu kent lokantalarını kapattı

Düzenleme: Kaynak: Birgün
Şişli kayyumu kent lokantalarını kapattı

Şişli Belediyesi'ne Resul Emrah Şahan'ın yerine kayyum atanan Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, Şişli'deki kent lokantalarını kapattığı iddia edildi. Ayrıca belediyenin gezici kent lokantası olarak kullanılan TIR'ı da belediye garajına çekildiği öne sürüldü.

Şişli Belediyesi'ne atanan kayyum, kent lokantalarını kapattığına yönelik iddialar gündeme bomba gibi düştü.

İçişleri Bakanlığı, tutuklanan Şişli Belediye Başkanı CHP'li Resul Emrah Şahan’ın yerine Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen’i kayyum olarak atadı.

Birgün'ün haberine göre; CHP'li Şahan döneminde açılan iki kent lokantası bugün hizmet vermedi.

Ayrıca belediyenin gezici kent lokantası olarak kullanılan TIR'ı da belediye garajına çekildi.

Şahan tutuklanmasaydı gelecek hafta Paşa Mahallesi'nde bir kent lokantası daha açacaktı.

Öte yandan Şişli Belediyesi kent lokantalarında dört öğün yemek 40 TL'ydi.

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