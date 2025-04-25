Şişli kayyumuna AKP'li yardımcı

Kaynak: BirGün Gazetesi
Şişli kayyumuna AKP'li yardımcı

İstanbul'un Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın tutuklanması üzerine Kaymakam Cevdet Ertürkmen, kayyum olarak atanmıştı. Ertürkmen, AKP'li Hüseyin Kömekçi’yi yardımcı olarak atadı.

İstanbul'da başlatılan soruşturmalar kapsamında Şişli Belediyesi Başkanı Resul Emrah Şahan görevinden uzaklaştırılarak tutuklanmıştı.

Şahan'ın tutuklanması sonrası yerine Kaymakam Cevdet Ertürkmen, kayyum olarak atandı.

BirGün'de yer alana habere göre Ertürkmen, belediye başkan yardımcılığına AKP’li Hüseyin Kömekçi’yi atadı.

AKP’Lİ YAZICI’NIN ÖZEL KALEMİYDİ

Kömekçi, önceki Tuzla Belediye Başkanı AKP’li Şadi Yazıcı’nın Özel Kalem Müdürlüğü ile Belediye Başkan Yardımcılığı görevlerini üstlenmişti.

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Hüseyin Kömekçi

Kömekçi’ye, Destek Hizmetleri, Bilgi İşlem, Basın Yayın ve Hakla İlişkiler, Makine İkmal Bakım ve Onarım, Ulaşım Hizmetleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü bağlandı.

Kömekçi’nin sosyal medya hesaplarını kapattığı görüldü.

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