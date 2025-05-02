Şişli ve Beyoğlu'nda 1 Mayıs önlemleri kaldırıldı

Kaynak: DHA
Şişli ve Beyoğlu'nda 1 Mayıs önlemleri kaldırıldı

Mecidiyeköy ve Beyoğlu'ndaki Taksim ve İstiklal Caddesi çevresindeki yollar, yeniden araç ve yaya trafiğine açıldı.

İstanbul Valiliği'nin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü tedbirleri kapsamında trafiğe kapatılan Şişli'deki Mecidiyeköy ve Beyoğlu'ndaki Taksim ve İstiklal Caddesi çevresindeki yollar, yapılan değerlendirmenin ardından yeniden araç ve yaya trafiğine açıldı.

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İstanbul Valiliği’nin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü tedbirleri kapsamında aldığı kararlar doğrultusunda, sabah saatlerinden itibaren Mecidiyeköy, Taksim ve İstiklal Caddesi'ne çıkan çok sayıda cadde ve sokak trafiğe kapatılmıştı. Bölgedeki hareketliliğin sona ermesinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, bölgedeki yolları araç ve yaya trafiğine açtı.

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