Şişli’de 4 katlı binada korkutan yangın

Düzenleme: Kaynak: İHA
Şişli’de 4 katlı binada korkutan yangın

Şişli’de 4 katlı bir binanın ikinci katında çıkan yangın sonrası daire alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Şişli Teşvikiye’de saat 12.00 sıralarında 4 katlı apartmanın 2’nci katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, alevlerin yükseldiğini gören bina sakinleri, kendi imkanlarıyla dışarıya çıkarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri geldi.

Apartman sakinleri ise tedbir amacıyla bahçeye inerken, ekipler çevrede güvenlik önlemleri aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürüldü.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, daire kullanılamaz hale geldi. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri tarafından yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

"APAR TOPAR AŞAĞIYA İNDİK"

Yangın sırasında evinde uyuduğunu belirten Resul Çelikol, “Ben öbür odada uyuyordum eşim uyandırdı, apar topar aşağıya indik. Yangının neden çıktığıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Yangının başladığı evin sahiplerini tanımıyorum. Ben burada 3 senedir oturuyorum” dedi.

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