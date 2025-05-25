Şişli'de anne ve babasını bıçakla yaralayan şüpheli yakalandı

Kaynak: DHA
Şişli'de anne ve babasını bıçakla yaralayan şüpheli yakalandı

Şişli'de anne ve babasını bıçakla yaralayan Mesut S., olay yerinden kaçtıktan kısa süre sonra polis ekiplerince yakalandı.

Şişli'de bir apartman dairesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kişinin anne ve babasını bıçakladığı yönünde gelen ihbar üzerine polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Daireye giren ekipler, Yosma S. ve Mustafa S.'yi yaralı halde buldu.

Yaralı çift, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralanan Yosma S.'nin hayati tehlikesi bulunurken, baba Mustafa S.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

FİRARİ ŞÜPHELİ YAKALANDI

Polis ekipleri, olayın şüphelisi olduğu belirlenen çiftin oğlu firari Mesut S.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Şüpheli yaklaşık 45 dakika sonra polis ekiplerince yakalandı. Mesut S., üzerinde kan lekeleri olduğu belirlenen ekmek bıçağını polise teslim etti. Gözaltına alınan Mesut S., işlemleri yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.(DHA)

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