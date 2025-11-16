Şişli'de düzenlenen operasyonda yurt dışından yasa dışı yollarla getirdiği rulet makinesiyle evinde kumar oynattığı iddiasıyla baba ile iki oğlu gözaltına alındı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, ilçedeki 4 adreste kumar oynatıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Çalışmalarda 3'ü ikamet ve biri kumarhane olarak kullanılan adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 2 rulet makinesi ile üst bölümü, çeşitli renklerde 1450 oyun pulu, 10 deste iskambil kağıdı ve kumar parası olduğu değerlendirilen 294 bin lira ele geçirildi.

Rulet makinelerini yasa dışı yollarla ülkeye sokarak kumar oynattıkları öne sürülen H.T. (64) ile oğulları M.T. (27) ve C.T. (26) gözaltına alındı.

Ele geçirilen suç unsurları, Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sergilendi.

Ahlak Büro Amirliği ekiplerince derinleştirilen soruşturma kapsamında şüpheli baba ile iki oğlunun yurt dışına çıkararak veya kruvaziyer turlarında bazı kişilere kumar oynattıkları iddia edildi.

Kendisi de yurt dışına çıkan şüpheli H.T'nin rulet makinelerini yasa dışı yollarla yurda getirdiği öne sürüldü.

Asayiş Şube Müdürlüğü'nde ifadeleri alınan 3 zanlı, dosyaları ikmalen gönderilmek üzere serbest bırakıldı.