Şişli’de bıçaklı kavga. 2 yaralı

Kaynak: İHA
Şişli’de bıçaklı kavga. 2 yaralı

İstanbul'un Şişli ilçesinde alacak-verecek meselesi nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Şişli ilçesi Halaskargazi Caddesi üzerinde bir grup arasında tartışma yaşandı. Tartışma bir süre sonra bıçaklı kavgaya dönüştü. İhbar sonrası bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri bölgedeçalışma başlatırken, sağlık ekipleri de yaralanan O.A.R.A.R. ve S.T.S. isimli 2 şahsı hastaneye kaldırdı. Olayı gerçekleştirdiği tespit edilen A.M.A.A.G. isimli şüpheli ise kaçmak isterken yakalandı. Şahısların alacak-verecek meselesi sebebiyle tartıştıkları öğrenilirken, kavga anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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