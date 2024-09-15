Şişli’de bıçaklı kavga. 2 yaralı

Şişli ilçesi Halaskargazi Caddesi üzerinde bir grup arasında tartışma yaşandı. Tartışma bir süre sonra bıçaklı kavgaya dönüştü. İhbar sonrası bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri bölgedeçalışma başlatırken, sağlık ekipleri de yaralanan O.A.R.A.R. ve S.T.S. isimli 2 şahsı hastaneye kaldırdı. Olayı gerçekleştirdiği tespit edilen A.M.A.A.G. isimli şüpheli ise kaçmak isterken yakalandı. Şahısların alacak-verecek meselesi sebebiyle tartıştıkları öğrenilirken, kavga anı güvenlik kamerasına yansıdı.