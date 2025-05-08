Şişli'de bir kadının öldürülmesine ilişkin 4 zanlı adliyeye sevk edildi

Şişli'de bir kadının, eski eşi ve bir arkadaşı tarafından zorla araca bindirilmek istendiği sırada silahla vurularak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Bahar Aksu'nun (34), 5 Mayıs'ta silahla ateş edilmesi sonucu öldürülmesine ilişkin soruşturma sürüyor.

Cinayetin ardından kaçarken yakalanan eski eş R.E. (37) ile arkadaşı S.S'nin (35) yanı sıra aynı araçta bulunan S.Y. (33) ve A.B (44), Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

OLAY

Cumhuriyet Mahallesi Kazım Orbay Caddesi'nde, Bahar Aksu, eski eşi R.E. ve onun arkadaşı S.S. tarafından 17 LT 343 plakalı araca zorla bindirilerek kaçırılmak istendiği sırada silahla vurularak öldürülmüştü.

Kaçan eski eş R.E. ve söz konusu aracı kullanan S.S'nin yanı sıra yanında bulunan S.Y. ile A.B. Silivri'de polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Emniyette ifadesi alınan S.Y, sabah saatlerinde kendisinin aracıyla 4 kişi olarak İstanbul'a gezmeye geldiklerini, bu sırada şüpheli R.E'nin bir işi olduğunu söyleyerek kendilerini olayın meydana geldiği bölgeye götürdüğünü, burada bir süre beklediklerini, Bahar Aksu'yu gördükten sonra R.E. ile S.S'nin araçtan indiğini, kadını zorla araca bindirmeye çalıştıklarını aktararak, kadının direnmesi üzerine arkadaşının kadını tabancayla vurduktan sonra olay yerinden kaçtığını belirtmişti.

Polis ekipleri, Bahar Aksu ile şüpheli R.E'nin 2019 yılında evlendikten sonra 2022'de boşandıklarını, müşterek çocuklarının olmadığını, 2020 yılında maktulün şüpheli hakkında tehdit ve kasten yaralama suçlarından iki ayrı müracaat kaydının olduğunu, aralarında devam eden herhangi bir tedbir kararının bulunmadığını tespit etmişti.

Eski eş R.E'nin yakalanma anı trafikte aracıyla seyreden başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken cinayet anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca da görüntülenmişti.