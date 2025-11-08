Kaza, dün akşam saatlerinde Feriköy Mahallesi Baruthane Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; caddede hızla seyir eden cip, yol kenarında bekleyen motosiklete çarptı. Cip sürücüsü durmadan olay yerinden kaçarken kazanın etkisiyle savrulan motosikletin sürücüsü yere düşerek yaralandı. İhbar üzerine polis ve sağlık ekibi olay yerine sevk edildi. Hafif yaralanan motosiklet sürücüsüne çevredekiler yardım etti. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)