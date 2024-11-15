Şişli'de çocuk güvenliği için ortak akıl çalıştayı yapıldı

Şişli Belediyesi, Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin 35. yılı dolayısıyla "Çocukların Güvende Olduğu Bir Kent için Ortak Akıl Çalıştayı" düzenledi. Çalıştayda, çocukların güvenli bir kentte büyümeleri için gerekli adımlar masaya yatırıldı. Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada, güvenli bir kentte çocukların sadece fiziksel değil, duygusal ve sosyal olarak da desteklenmesi gerektiğinin altını çizdi.

Çalıştaya katılan uzmanlar, çocuk güvenliğinin sağlanması için toplumsal bir sorumluluk olduğuna dikkat çekti. Son dönemde yaşanan çocuk cinayetlerine vurgu yapan Şahan, bu acı olayların bir dönüm noktası olduğunun altını çizerek, özellikle yoksul ve güvencesiz durumda olan çocukların korunmasının önemine işaret etti.

Şişli Belediyesi, çocuk haklarını koruma konusunda Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'ni temel alarak projeler geliştirmekte. Başkan Şahan, "Çocuklarımızın güvenliği, toplumun her kesiminin sorumluluğundadır. Bu amaçla sosyal demokrat belediyecilik ilkeleri doğrultusunda çalışıyoruz" dedi.

Çalıştayda, Gazeteci Emin Çapa'nın moderatörlüğünde yapılan oturumlarda, çeşitli uzmanlar çocuk güvenliği ile ilgili görüşlerini paylaştı. Dr. Aslıhan Öztezel, çocuk haklarının öncelikle yetişkinlerin korumasında olduğunu vurgularken; Prof. Dr. Kasım Karataş, çocukların güvenli alanlarda eğitim almasının önemini dile getirdi. Dijital dünyada çocukların güvenliğinden bahseden Prof. Dr. Emel Baştürk ise, çocukların dijital okur-yazarlık konusunda desteklenmesi gerektiğini ifade etti.