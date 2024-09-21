Şişli’de çocukları taciz eden şahıs serbest kaldı

Şişli'de yaşlı bir adam, evinin penceresinden uygunsuz hareketlerde bulunarak parkta oynayan çocukları taciz etti.

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından yakalanan şahıs, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, 19 Eylül'de Şişli'nin Eskişehir Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, bir kişi evinin penceresinden parkta oynayan çocuklara bakarak uygunsuz hareketlerde bulundu.

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Bu durumu fark eden bir başka kişi, o anları kayda aldı.

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından polis ekipleri inceleme başlattı.

Kimliği belirlenen 70 yaşındaki K.K. gözaltına alındı. Şüpheli, "hayasızca hareket - çocuğun cinsel istismarı" suçlamasıyla sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.