Şişli'de denetimden kaçan sürücü aracını polisin üzerine sürdü. O anlarda kamera kayıttaydı

Şişli'deki olay Valikonağı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde trafik denetimi yapan ekipler, bir sürücüye 'dur' ihtarında bulundu.

Sürücü, durmayarak aracı polislerin üzerine sürdü. Park halindeki araçlara çarparak kaçan sürücüyü yakalamak için trafik polisleri havaya ateş etti.

Motosikletli polisler, sürücünün peşine düştü. Dolapdere istikametine kaçan sürücü, aracının tekeri patlayınca otomobilden inerek yaya olarak kaçmaya devam etti.

Takibi bırakmayan trafik polisleri sürücüyü yaya olarak da kovaladı. Bir binaya girerek saklanan şüpheli, Beyoğlu Devriye Ekipler Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Ehliyeti olmayan ve hırsızlıktan aranması olduğu belirlenen şüpheli, Harbiye Polis Merkezi'ne götürüldü.