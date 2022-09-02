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Şişli'de helikopter destekli uyuşturucu operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik Şişli, Kuştepe Mahallesinde sabaha karşı operasyon düzenlendi. Operasyon sonrası çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Haber Giriş: 2 Eylül 2022 Cuma - 09:26
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Şişli'de helikopter destekli uyuşturucu operasyonu: çok sayıda şüpheli gözaltına alındı

Şişli'de helikopter destekli uyuşturucu operasyonu
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik Şişli Kuştepe Mahallesinde daha önceden belirlenen 20 adresteki 20 kişiye operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında Alev Sokakta bulunan 5 katlı bir binaya giren polis ekipleri içeride arama yaptı. Operasyona özel harekat polisleri katılırken, polis helikopterinin de havadan destek verdiği görüldü.

Operasyon sonrasında çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: DHA

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