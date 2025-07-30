Şişli’de kadınların saç saça baş başa yol kavgası!

Düzenleme: Kaynak: DHA

İstanbul Şişli Mecidiyeköy’de iki kadın sürücü, yol verme tartışması yüzünden saç saça baş başa kavgaya tutuştu. Araya giren erkek sürücüler kadınları sakinleştirmekte güçlük çekti.

Olay, 22 Temmuz Salı günü saat 18.30 sıralarında Mecidiyeköy'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre iş çıkışı yoğun trafikte araçlarıyla ilerleyen iki kadın sürücü, yol verme nedeniyle tartışmaya başladı. Tatışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Araçlarından inen iki kadın yolda kavga etmeye devam etti. Saç saça baş başa birbirine giren kadınların kavga ettiğini gören diğer sürücüler araya girdi. Erkek sürücülerden biri kadınları ayırdı ardından da iki tarafı sakinleştirmeye çalıştı.

Kadınlardan biri diğerine küfür ederken, diğer kaıdn ise kavganın ardından aracına binerek olay yerinden ayrıldı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Şişli’de kadınların saç saça baş başa yol kavgası kavgası!

Şişli’de kadınların saç saça baş başa yol kavgası kavgası!

Şişli’de kadınların saç saça baş başa yol kavgası kavgası!

Şişli’de kadınların saç saça baş başa yol kavgası kavgası!

Şişli’de kadınların saç saça baş başa yol kavgası kavgası!

Şişli’de kadınların saç saça baş başa yol kavgası kavgası!

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