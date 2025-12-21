Şişli Meşruiyet Mahallesi’nde, 23 Ekim günü saat 11.15 sıralarında Ş.A. (46) isimli şahıs, motosikletiyle kaldırım üzerinde duran metal kesme ve zımparalama işlemi için kullanılan taşlama makinasını geldiği motosikletine yükledikten sonra olay yerinden kaçtı. Bir süre sonra durumu fark eden makine sahibi, polise giderek ihbarda bulundu.

Harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekiplerince şüpheli olaydan bir gün sonra saat 17. 00 sıralarında Şişli 19 Mayıs Mahallesi’nde gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan Ş.A., ‘açıktan hırsızlık’ suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ETRAFI KOLAÇAN EDİP MAKİNEYİ ALDI

Öte yandan şüphelinin, dükkanın önüne motosikletiyle geldiği, kaldırımda duran taşlama makinesini fark ettikten sonra bir süre incelediği, etrafı kolaçan edip, makineyi alarak olay yerinden uzaklaştığı anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.