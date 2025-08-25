Şişli'de kaldırıma çıkan otomobil takla attı

Kaza, saat 00.15 civarında Piyalepaşa Bulvarı'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Şişli yönünde ilerleyen bir araç, aynı yönde seyreden 34 BN 5042 plakalı otomobile çarparak kaçtı.

Çarpmanın etkisiyle kaldırıma çıkan otomobil, takla attı. Otomobilin sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.

İhbar üzerine olay mahalline itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, önlem amaçlı aracı kontrol etti. Polis ekipleri ikinci bir kaza yaşanmaması için caddede tedbir aldı. Kazaya karışan otomobil, çekiciyle kaldırıldıktan sonra trafik normale döndü. Kaza hakkında araştırma başlatıldı.