Şişli'de kontrolden çıkan otomobil takla attı

Kazada sıkışan sürücü, çevredeki vatandaşlar tarafından hafif yaralı olarak kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Feriköy Mahallesi'nde bulunan Yeni Alem Sokak'ta saat 17.30 sıralarında meydana geldi. 34 EGS 865 plakalı aracın sürücüsü Aslı Göymen, sokağa girmek için manevra yaparken direksiyon kontrolünü yitirdi. İddiaya göre Göymen, fren yerine gaz pedalına bastı ve aracın kontrolünü kaybetti. Otomobil, yokuş aşağı ilerlerken park halindeki bir araca çarptı ve ardından takla attı.

Kazanın hemen ardından çevredeki vatandaşlar, sıkışan sürücüyü araçtan çıkardı. Hafif yaralanan Göymen, ambulansla hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

Sokak sakinlerinden Hakan Yılmaz, kaza anında duydukları sesle dışarı çıktıklarını ve yaşananları şu şekilde anlattı: "Sürücü önce bir araca çarptı, sonra diğer aracın üzerine çıkarak takla attı. Sonrasında camdan çıkardık. Fren sesi geldi, herhalde gazla freni karıştırdı. 'İyiyim' dedi sadece."