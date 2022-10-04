4 Ekim 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Makas atan araç kaza yaptı motoru yolu fırladı

Şişli'de D-100 kara yolu üzerinde makas atarak ilerlediği iddia edilen otomobil, önce bariyerlere sonra da başka otomobile çarparak kaza yaptı. Kazada 2 kişi yaralanırken, otoobilin yerinden kopan motoru yola savruldu.

Haber Giriş: 4 Ekim 2022 Salı - 10:23
Takip Et

Şişli'de makas atan otomobil önce bariyere daha sonra bir araca çarptı. İşte o otomobil motoru yola savruldu

Makas atan araç kaza yaptı motoru yolu fırladı
+
Aa
-

İstanbul Şişli'deki kaza, saat 02.00 sıralarında D-100 kara yolu Çağlayan mevkii Edirne istikametinde meydana geldi.
İddiaya göre D-100 kara yolu üzerinde makas atarak seyir halinde bulunan ve henüz sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, yol kenarındaki bariyerlere çarptıktan sonra başka bir otomobile çarptı.


Kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazanın ardından trafikte makas attığı iddia edilen otomobilin yerinden fırlayan motoru ise dikkat çekti. Kaza sonucu karayolundaki trafik bir süre aksadı.


Otomobillerin olay yerinden kaldırılması ve yolun temizlenmesinden sonra trafik tekrar normal seyrine döndü. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. 

 

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Değeri 150 milyon Euro... Şeker fabrikası fındık deposu oldu
1
﻿Değeri 150 milyon Euro... Şeker fabrikası fındık deposu oldu
﻿Değeri 150 milyon Euro... Şeker fabrikası fındık deposu oldu
﻿İslam Memiş'ten ekim ayı uyarısı biri çıkacak diğeri çakılacak
2
﻿İslam Memiş'ten ekim ayı uyarısı biri çıkacak diğeri çakılacak
﻿İslam Memiş'ten ekim ayı uyarısı biri çıkacak diğeri çakılacak
﻿Hüseyin Baş’tan Süleyman Soylu’ya: Ulan hayırdır
3
﻿Hüseyin Baş’tan Süleyman Soylu’ya: Ulan hayırdır
﻿Hüseyin Baş’tan Süleyman Soylu’ya: Ulan hayırdır
﻿Abdülkadir Selvi, köşesinde bir anket yayımladı gören herkes kahkahayı bastı
4
﻿Abdülkadir Selvi, köşesinde bir anket yayımladı gören herkes kahkahayı bastı
﻿Abdülkadir Selvi, köşesinde bir anket yayımladı gören herkes kahkahayı bastı
﻿50 yıllık MHP'li zehir zemberek sözlerle istifa etti. MHP sessiz istilaya sessiz kaldı!
5
﻿50 yıllık MHP'li zehir zemberek sözlerle istifa etti. MHP sessiz istilaya sessiz kaldı!
﻿50 yıllık MHP'li zehir zemberek sözlerle istifa etti. MHP sessiz istilaya sessiz kaldı!
﻿Son dakika... Botaş Rusya’ya doğalgaz parası ödeyemiyor. Erteleme istedi
6
﻿Son dakika... Botaş Rusya’ya doğalgaz parası ödeyemiyor. Erteleme istedi
﻿Son dakika... Botaş Rusya’ya doğalgaz parası ödeyemiyor. Erteleme istedi
﻿AKP'li başkan ve yöneticileri topluca istifa etti. Başkan sosyal medyada isyan etti
7
﻿AKP'li başkan ve yöneticileri topluca istifa etti. Başkan sosyal medyada isyan etti
﻿AKP'li başkan ve yöneticileri topluca istifa etti. Başkan sosyal medyada isyan etti
﻿Bel ağrısını şıp diye kesen en doğal yöntem
﻿Bel ağrısını şıp diye kesen en doğal yöntem
﻿Bel ağrısını şıp diye kesen en doğal yöntem
﻿FETÖ'nün güncel eğitim yapılanmasına operasyon: 35 şüpheli yakalandı
﻿FETÖ'nün güncel eğitim yapılanmasına operasyon: 35 şüpheli yakalandı
﻿FETÖ'nün güncel eğitim yapılanmasına operasyon: 35 şüpheli yakalandı
﻿Otoyolda bariyerlere giren kamyon devrildi: 1 yaralı
﻿Otoyolda bariyerlere giren kamyon devrildi: 1 yaralı
﻿Otoyolda bariyerlere giren kamyon devrildi: 1 yaralı
﻿Sokak satıcılarına eş zamanlı operasyon.'Kökünü Kurutma' adı verilen operasyonda 303 kişi gözaltına alındı
﻿Sokak satıcılarına eş zamanlı operasyon.'Kökünü Kurutma' adı verilen operasyonda 303 kişi gözaltına alındı
﻿Sokak satıcılarına eş zamanlı operasyon.'Kökünü Kurutma' adı verilen operasyonda 303 kişi gözaltına alındı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.