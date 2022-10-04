Makas atan araç kaza yaptı motoru yolu fırladı

İstanbul Şişli'deki kaza, saat 02.00 sıralarında D-100 kara yolu Çağlayan mevkii Edirne istikametinde meydana geldi.

İddiaya göre D-100 kara yolu üzerinde makas atarak seyir halinde bulunan ve henüz sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, yol kenarındaki bariyerlere çarptıktan sonra başka bir otomobile çarptı.



Kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın ardından trafikte makas attığı iddia edilen otomobilin yerinden fırlayan motoru ise dikkat çekti. Kaza sonucu karayolundaki trafik bir süre aksadı.



Otomobillerin olay yerinden kaldırılması ve yolun temizlenmesinden sonra trafik tekrar normal seyrine döndü. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.