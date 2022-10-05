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Şişli’de polis memuru emniyet binasında intihar etti

Şişli’de polis memuru E.S., ilçe emniyet müdürlüğü binasında, silahıyla kendine ateş etti. Ambulansla hastaneye kaldırılan E.S., yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 

Haber Giriş: 5 Ekim 2022 Çarşamba - 21:58
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Şişli’de polis memuru emniyet binasında intihar etti

Şişli’de polis memuru emniyet binasında intihar etti
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DHA'nın haberine göre; Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru E.S., Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü binasındaki boş bir odada, silahıyla kendine ateş etti. Olayın ardından hastaneye kaldırılan E.S., yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, polis memuru E.S.’nin 2021 ve 2022 yıllarında düzenli olarak psikolojik destek aldığı belirtildi. E.S.’nin uzman eşliğinde yapılan görüşmeler sonucunda, görevine devam etmesinde sakınca görülmediğinin belirlendiği ifade edildi.

Polis memuru E.S.’nin böbrek hastası olması nedeniyle ameliyat edildiği, bu süreçte İl Emniyet Müdürlüğü’nce maddi ve manevi destekte bulunulduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Tüm teşkilat mensuplarımızı derinden üzen intihar olayında varsa ihmali olanların tespit edilmesi için de soruşturma açılmıştır" ifadeleri yer aldı. 

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