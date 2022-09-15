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Şişli'de denetimden kaçan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı

Şişli’de denetim yapan trafik ekiplerinin 'Dur' ihtarına uymayan sürücü, park halindeki araçlara çarparak kaçtı. Ekiplerinin havaya ateş ederek durdurmaya çalıştığı sürücü, Beyoğlu'nda girdiği binada yakalandı.

Haber Giriş: 15 Eylül 2022 Perşembe - 17:38
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Şişli'de polisi denetim sırasında dur ihtarında bulunduğu sürücü kaçtı. Havaya ateş açan polis sürücüyü kovalamaca sonucu yakaladı

Şişli'de denetimden kaçan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı
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Şişli Valikonağı Caddesi üzerindeki olay  saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde trafik denetimi yapan ekipler, bir sürücüye 'dur' ihtarında bulundu. Sürücü, durmayarak aracı polislerin üzerine sürdü. Park halindeki araçlara çarparak kaçan sürücüyü yakalamak için trafik polisleri havaya ateş etti. Motosikletli polisler, sürücünün peşine düştü. Dolapdere istikametine kaçan sürücü, aracının tekeri patlayınca otomobilden inerek yaya olarak kaçmaya devam etti. Takibi bırakmayan trafik polisleri sürücüyü yaya olarak da kovaladı. Bir binaya girerek saklan şüpheli, Beyoğlu Devriye Ekipler Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Ehliyeti olmayan ve hırsızlıktan aranması olduğu belirlenen şüpheli, Harbiye Polis Merkezi'ne götürüldü.

"POLİSİN UYGULAMASINDAN KAÇMIŞ"
Esnaf Cevat Küsüroğlu "Trafik polisleri kaçanların arkasından geldi ve yakaladılar. Bir koşuşturmaca oldu. Uygulamadan kaçmışlar. Trafik polisi nefes nefese kalmıştı. Havaya ateş edilmiş" dedi
Olayı gören Veysel Demirkıran "Polisler kaçan kişinin arkasından koştu ama yakalayamadılar. Sürücü aradan girerek kaçtı. Polis de arkasından ateş etti" diye konuştu.

ŞÜPHELİ OTOMOBİLDEN İNEREK KAÇTI
Şüphelinin araçtan inerek yaya olarak kaçması güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, hızla ara sokağa giren sürücünün araçtan inerek kaçması görülüyor. Otomobilin terk edildiği yerde olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaptı. Yapılan çalışmanın ardından otomobil çekiciyle kaldırıldı. (DHA)

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