Şişli’de restorana silahlı saldırı! 2 kişi yakalandı

Düzenleme: Kaynak: DHA

İstanbul Şişli’de geçtiğimiz günlerde bir restorana silahlı saldırı düzenlediği iddia edilen 2 kişi Küçükçekmece’de yakalandı. Şüphelilere ait yerde yapılan aramada 2 tabanca ve 1 av tüfeği buldu. Polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

Olay 24 Ocak'ta Gülbahar Mahallesi Salih Tozan Sokak'ta meydana geldi. Sokak üzerindeki restoranın önüne gelen kimliği belirsiz 2 kişi, tabanca ile restorana doğru 5 el ateş ettikten sonra kaçtı.

Olayda mermilerden 4'ü restoranın çeşitli yerlerine isabet ederken, yaralanan kimse olmadı. Polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda, olayın şüphelilerinin İ.B ve A.D. isimli kişiler olduğu tespit edildi. Şüpheliler, Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde 2 farklı adrese düzenlenen operasyon ile yakalandı. Adreslerde yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği ve 45 adet fişek ele geçirildiği öğrenildi.

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