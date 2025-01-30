Şişli’de restorana silahlı saldırı! 2 kişi yakalandı

Olay 24 Ocak'ta Gülbahar Mahallesi Salih Tozan Sokak'ta meydana geldi. Sokak üzerindeki restoranın önüne gelen kimliği belirsiz 2 kişi, tabanca ile restorana doğru 5 el ateş ettikten sonra kaçtı.

Olayda mermilerden 4'ü restoranın çeşitli yerlerine isabet ederken, yaralanan kimse olmadı. Polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda, olayın şüphelilerinin İ.B ve A.D. isimli kişiler olduğu tespit edildi. Şüpheliler, Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde 2 farklı adrese düzenlenen operasyon ile yakalandı. Adreslerde yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği ve 45 adet fişek ele geçirildiği öğrenildi.