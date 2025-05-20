Şişli'de silah sesleri! Polisle çatışmaya girdi

Düzenleme: Kaynak: AA / İHA

İstanbul Şişli’de sokak ortasında rastgele ateş etikten sonra polisle çatışmaya giren şahıs ikna edilerek gözaltına alındı.

Olay, Şişli 19 Mayıs Mahalllesi'nde Aslanyurt Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre bir erkek şahıs henüz bilinmeyen bir nedenle sokak ortasında etrafa rastgele ateş etmeye başladı.

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İhbar üzerine olay yerine polis ve özel harekat ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler saldırgana müdahalede bulunmak istediği esnada şahıs polislere de ateş açtı. Şahıs ile polisler arasında bir süre karşılıklı çatışma yaşandı. Çatışma sonrası ikna edilen şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Çatışma sonrası olay yeri inceleme ekipleri bölgede incelemede bulundu.

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