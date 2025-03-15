Şişli'de silahlı saldırı: 1 ölü

Ağır yaralanan Karaca, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, saat 15.00 sıralarında 19 Mayıs Mahallesi, 19 Mayıs Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre kaldırımda bekleyen Taştan Karaca'nın yanına yanaşan kişi, silahını çıkararak Karacaya ateş etmeye başladı. Karaca, vücuduna isabet eden kurşunların ardından yaralanarak yere düşerken, silahlı saldırgan hızla olay yerinden kaçtı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vücuduna isabet eden 5 kurşunla ağır yaralanan Karaca, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili polis ekiplerinin incelemeleri devam ediyor