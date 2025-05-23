Şişli'de taksi, 10 metreden çıkmaz sokağa uçtu

Kazada araç içinde sıkışan sürücü yaralanarak hastaneye kaldırıldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

KAZA ESKİŞEHİR MAHALLESİ’NDE MEYDANA GELDİ

Olay, saat 23.00 sıralarında Eskişehir Mahallesi Lalezar Çıkmazı Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 THP 28 plakalı taksi, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu önce demir bariyerlere çarptı, ardından yaklaşık 10 metrelik yükseklikten çıkmaz sokağa düştü. Takla atan taksinin içinde sıkışan sürücü, çevredeki vatandaşlar tarafından çıkarıldı.

YARALI ŞOFÖR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüye olay yerinde ilk müdahale yapılmasının ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

GÖRGÜ TANIĞI: “UÇTUĞUNU GÖRDÜM”

Kazaya tanık olan Kadir Erdağı, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

“Yoldan geçiyordum. Taksinin freni patlaması sonucunda buraya uçtuğunu gördüm. Taksi sürücüsünü vatandaşların yardımıyla araçtan çıkardık. Sağlığı yerinde, bilinci açık. Sadece düşmenin etkisiyle burnu kırıldı. Marketten su aldıktan sonra fren patlıyor, bariyerlerin üzerinden takla atarak sokağa düşüyor. Allah ailesine bağışlasın.”

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan, kaza anı çevredeki bir marketin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, taksinin hızla demir bariyerleri aştığı ve takla atarak sokağa düştüğü anlar net bir şekilde görülüyor.