Şişli’de uyuşturucu operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçu ile ilgili çalışma yürüttü. Yapılan çalışmalarda, gelen ihbarlar üzerine harekete geçen polis ekipleri, Şişli belirlenen adrese operasyon düzenledi. Mecidiyeköy Mahallesinde uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı belirlenen adrese operasyon düzenleye ekipler, H.K.(36), isimli şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Operasyon düzenlenen adreste yapılan aramalarda 1 kilo 230 gram Marihuana, 2 adet hassas terazi, 1 adet pres makinası, çok sayıda şeffaf poşet, 3 adet cep telefonu ve 20 bin lira para ele geçirildi. Uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen H.K., emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. H.K., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.