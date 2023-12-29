Şişli’de yılbaşı öncesi denetim. Polis didik didik aradı

Şişli’de yılbaşı öncesi asayiş uygulaması yapıldı. Uygulamada, Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş, Güvenlik Büro, Motosikletli Polis Timleri ve Devriye Ekipler Amirliği ekiplerinin yanı sıra, Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü, Toplum Destekli Polis (TDP) Şube Müdürlüğü, Narkotik Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri de görevli olarak katıldı.

Ekipler, denetim kapsamında şüpheli görülen şahısları GBT sorgusu ve üst aramasına tabi tuttu. Durdurulan araçlar ve motorların bagaj bölmeleri ve saklama kabini olarak kullanılacak yerler didik didik arandı. Şişli'nin 15 noktasında düzenlenen uygulamada, yüzlerce şahıs, onlarca araç ve motor denetimi yapıldı.

Ekipler tarafından yapılan GBT (Genel Bilgi Toplama) sorgulamalarında çeşitli suçlardan aramaları bulunan 4 kişi ve düzensiz göçmen olduğu anlaşılan 1 kişi gözaltına alındı. Araçlar ve şüpheli şahıslar üzerinde yapılan aramalarda uyuşturucu ve narkotik maddeler de ele geçirildi. Diğer yandan, trafik ekiplerinin yaptığı denetimlerde toplam 104 bin 770 TL ceza kesildi.