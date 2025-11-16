Olay, İstanbul Şişli'de İzzetpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, trafikte seyir halindeyken minibüs sürücüsü Abdülhamit Han Alan ile motosiklet sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle motosikletin arkasındaki Şafak B., cebinden çıkardığı bıçakla minibüs sürücüsü Abdülhamit Han Ala’yı kolundan, yanında bulunan A.K.’yi ise kalbinin altından bıçakladı.

YOL VERME KAVGASINDA BIÇAKLADI

Yaralanan A.K., can havliyle koşarak sokağa girerken, Şafak B. de peşinden bir süre kovaladı. Ardından motosiklet sürücüsü Ferhat Sefa Ö.’nün yanına dönen şüpheli, motosiklete binerek olay yerinden uzaklaştı. Yaralı Abdülhamit Han Alan ve A.K. ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yapmasının ardından hastaneye kaldırdı.