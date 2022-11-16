Yolcu seçen ticari taksilere denetim

İHA'nın haberine göre, İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği polisleri, kurallara uymayan, belgeleri eksik olan ticari taksicilere yönelik Şişli Mecidiyeköy Büyükdere Caddesi üzerinde denetim gerçekleştirdi.
Sivil trafik polisleri, denetimde sürücülerin ehliyetlerini, ruhsat ve çalışma belgelerini kontrol etti. Denetlenen taksiciler, uygulamadan memnun olduklarını söyledi.
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