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Şişli’de yolunu kestikleri araçtaki kadını kaçırıp, sürücüyü öldürdüler

Şişli’de bir grup şüpheli, seyir halindeki otomobilde yolcu konumunda bulunan kadını zorla alıp aracın sürücüsü Muhammet Tekin’e kurşun yağdırdılar. Kadını beraberinde geldikleri otomobille götüren şüpheliler olay yerinden kaçtı. Taranan aracın sürücüsü ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 1 Kasım 2022 Salı - 01:32
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Şişli’de yolunu kestikleri araçtaki kadını kaçırıp, sürücüyü öldürdüler

Şişli’de yolunu kestikleri araçtaki kadını kaçırıp, sürücüyü öldürdüler
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Olay, saat 22.30 sıralarında Şişli Gülbahar Mahallesi, Galata Deresi Caddesi üzerinde meydana geldi.

İddiaya göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle cadde üzerinde seyir halinde olan aracı takip eden şüpheliler aracı durdurarak araç içinde bulunan bir kadını zorla kendi araçlarına aldılar. Kadını alan şüpheliler aracı taradı. Onlarca kurşunun sıkıldığı araçta bulunan sürücü Muhammet Tekin ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri ağır yaralanan Tekin’i ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Tekin hayatını kaybetti.

Kadını zorla kaçıran şahıslar ise kayıplara karıştı. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması sürüyor. (İHA)

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