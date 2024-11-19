Sissoko, Fransa yerine Mali'yi seçmesi hakkında ilk kez konuştu

Mali milli takımı efsanesi Mohamed “Momo” Sissoko, 2003 yılında Fransa milli takımı yerine Mali’yi tercih etmesinin nedenlerini anlattı. 19 Kasım 2003’te, henüz 21 yaşında olan Sissoko, kariyerinin önemli bir dönüm noktasında Mali’nin formasıyla ilk kez sahaya çıkarken, Fransa milli takımına da oldukça yakındı. Fransa’da doğup büyüyen ve Auxerre altyapısında yetişen Sissoko, o dönemde Avrupa’nın önde gelen kulüplerinden biri olan Valencia'da forma giymekteydi.

Ancak kalbinde yaşadığı bir değişim, onun kararını farklı bir yöne çevirdi. Fransa milli takımıyla büyük bir kariyer fırsatı varken, Sissoko’nun Mali’yi seçmesinin en önemli nedeni, ülkesine yaptığı ilk ziyaret sırasında yaşadığı duygusal deneyim oldu. Sissoko, bu kararını Yeelen Football Show'a verdiği röportajda şu sözlerle açıkladı: “Bu tamamen kişisel bir inisiyatifti. Mali’ye ilk kez adım attığımda yaşadığım o sıcak karşılama, kafamda her şeyi değiştirdi. Bu beni gerçekten çok etkiledi.”

Sissoko’nun kariyerinde önemli bir dönüm noktası olan bu seçim, futbol dünyasında geniş yankı uyandırdı. Fransa gibi güçlü bir milli takıma katılma fırsatını reddeden Sissoko, mali halkının kendisine gösterdiği yakınlık ve sevgi ile, Milli Takım için en doğru seçimi yaptığını düşündü. Bu tercih, sadece kariyerinin değil, aynı zamanda Mali futbolunun tarihindeki önemli anlardan biri oldu.

Sissoko, daha sonra Paris Saint-Germain (PSG) ile Fransa şampiyonluğu da yaşayarak uluslararası alanda büyük başarılara imza atsa da, her zaman Mali milli takımını kalbinde taşımış ve bu tercihiyle hem ülkesinin futboluna hem de Afrikalı futbolseverlere ilham vermiştir.