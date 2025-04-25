Sistem milyarlarca dolara alınmıştı! Suriye'ye hibe edilecek

Türkiye'nin bir çok zorluk ve krize karşılık Rusya'dan 2,5 milyar dolar bedelle satın aldığı S-400 hava savunma sistemine dair çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Sözcü'de yer alan habere göre Yunan basını, savunma sisteminin yarattığı krizi aşmak için hükümet S-400'ü Suriye'ye hibe edecek.

Savunma sisteminin alımı esnasında birçok sorun çıkarken öne çıkan meselelerden biri de ABD'nin tepkisi ile F-35 programından çıkılması oldu.

ABD İLE BUZLAR ERİTİLMEK İSTENİYOR

Türkiye bu adımı ile sistemi Ahmed Şara'nın yönetimindeki Suriye'ye hibe ederek ABD'nin olumsuz tavrını yumuşatmak istiyor.

Ancak bu adım da ABD'de endişeye neden oldu.

ABD Kongresi’nde Demokrat Brad Schneider ve Cumhuriyetçi Gus Bilirakis, böyle bir hamlenin CAATSA yaptırımlarını kaldırmak için yeterli olmayacağını açıkladı. Transfer, sistemin alımına dayalı ihlali ortadan kaldırmazken yeni bir stratejik soruna yol açabilir.

ABD’li vekiller, sistemin Suriye’ye konuşlandırılması halinde İsrail’in bölgedeki "niteliksel askeri üstünlüğünün" zarar göreceğini belirtti. S-400’lerin batı Suriye’ye yerleştirilmesinin, İran destekli milisler ve Hizbullah’a karşı düzenlenen İsrail hava saldırılarını da sekteye uğratacağını öne sürdüler.

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