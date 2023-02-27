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Görüş mesafesi 5 metre. Sisten göz gözü görmüyor

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde akşam saatlerinde başlayan yoğun sisten dolayı görüş mesafesi 5 metreye kadar düşerken, araçlar far yakarak ilerleyebildi.

Haber Giriş: 27 Şubat 2023 Pazartesi - 06:52
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Sisten göz gözü görmüyor

Görüş mesafesi 5 metre. Sisten göz gözü görmüyor
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İHA'nın haberine göre, Yüksekova ilçesinde etkisini gösteren yoğun sis nedeniyle adeta göz gözü görmezken, hayatın durma noktasına geldiği ilçede ulaşımda aksaklıklar yaşanıyor.

Görüş mesafesi 5 metreye kadar düşerken, özellikle Cengiz Topel ve İpekyolu Caddeleri üzerinde seyir halinde olan sürücüler zor anlar yaşıyor. 

Trafiğin yoğun olduğu bölgelerde önlem alan ekipler, sürücüleri takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyardı.

Öte yandan ekipler, ilçede hava şartları ile yaşanacak olumsuz durumlar için hazır bekleniyor.

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