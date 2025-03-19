Sit alanını araziyi işgale kalkıştı! Başına silah dayayıp direndi

Düzenleme: Kaynak: DHA
Sit alanını araziyi işgale kalkıştı! Başına silah dayayıp direndi

Diyarbakır’da bir üniversite hastanesinin önünde sit alanı olan araziyi fidan dikip işgal etmeye kalkışan şüpheli polislere direndi. Başına silah dayayan şüpheli ekiplere ecel terleri döktürdü.

Olay, öğle saatlerinde Dicle Üniversitesi Kalp Hastanesi önündeki sit alanında meydana geldi. İddiaya göre; ismi öğrenilemeyen şüpheli, sit alanı olan araziyi fidan dikerek işgal etmek istedi. Şüphelinin alanı yeşillendirip, kafe ve restoran açmak istediği ileri sürüldü.

Şüpheli, şikayet üzerine olay yerine sevk edilen polis ekiplerine, tarihi bir binanın üzerine çıkıp tabancasını başına dayayarak, bir süre direndi. İkna edilen şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken, fidanların sökülmesi için çalışma başlatıldı.

Sit alanını araziyi işgale kalkıştı! Başına silah dayayıp direndi

Sit alanını araziyi işgale kalkıştı! Başına silah dayayıp direndi

Sit alanını araziyi işgale kalkıştı! Başına silah dayayıp direndi

Sit alanını araziyi işgale kalkıştı! Başına silah dayayıp direndi

Sit alanını araziyi işgale kalkıştı! Başına silah dayayıp direndi

Sit alanını araziyi işgale kalkıştı! Başına silah dayayıp direndi

Sit alanını araziyi işgale kalkıştı! Başına silah dayayıp direndi

Sit alanını araziyi işgale kalkıştı! Başına silah dayayıp direndi

Sit alanını araziyi işgale kalkıştı! Başına silah dayayıp direndi

Sit alanını araziyi işgale kalkıştı! Başına silah dayayıp direndi

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