Sitede panik anlar! 1,5 metre boyundaki yılan korkuttu

Kaynak: İHA
Sitede panik anlar! 1,5 metre boyundaki yılan korkuttu

Bursa'da 1,5 metrelik yılan bir sitenin tellerine sarılı olarak görüldü. Zehirli olma ihtimaline karşı kimsenin dokunamadığı yılanı itfaiye ekipleri aldı.

Bursa'da 1,5 metrelik yılanı bir sitenin tellerine sarılı olarak görenler gözlerine inanamadı. Vatandaşların korkudan yaklaşamadıkları yılan itfaiye operasyonuyla yakalanıp doğal ortamına salındı.

hj.jpgNilüfer ilçesi Kurtuluş Mahallesindeki bir sitenin bahçe tellerine sarılı halde görülen yılan korku dolu anlar yaşattı. Zehirli olabileceği ihtimaline karşı kimsenin yaklaşamadığı yılanın nasıl oraya geldiği bilinmezken, itfaiye ekipleri yılanı bulunduğu yerden aldı. Jiletli teller sebebiyle ilerleyemeyen yılan, ekipler tarafından doğal ortamına salındı.

Vatandaşlar ise, 1,5 metre boyundaki yılanın ekipler tarafından kurtarılmasını tedirgin gözlerle camlardan izledi.

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