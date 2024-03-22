Siteler'de mobilya imalathanesinde yangın

Siteler'de mobilya imalathanesinde yangın
Kaynak: AA
Ankara'nın Altındağ ilçesine bağlı Siteler semtinde iki katlı mobilya imalathanesinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
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Siteler'de mobilya imalathanesinde yangın 1

Önder Mahallesi Özgü Caddesi'ndeki mobilya imalathanesinden duman yükselmesi üzerine çevredekiler durumu itfaiyeye bildirdi.

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Siteler'de mobilya imalathanesinde yangın 2

Kısa sürede büyüyen yangına Ankara Büyükşehir Belediyesinin Siteler İstasyonundaki itfaiye ekipleri ilk müdahaleyi yaptı.

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Siteler'de mobilya imalathanesinde yangın 3

Çevre istasyonlardan da bölgeye takviye tankerler yönlendirildi.

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Siteler'de mobilya imalathanesinde yangın 4

Dumandan etkilenenlere olay yerine yönlendirilen ambulanslarda müdahale edildi.

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Siteler'de mobilya imalathanesinde yangın 5

Yangının çevredeki binalara sıçramaması için önlemler alındı.

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Siteler'de mobilya imalathanesinde yangın 6

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, olay yerinde incelemelerde bulundu.

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Siteler'de mobilya imalathanesinde yangın 10
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Siteler'de mobilya imalathanesinde yangın 11
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Siteler'de mobilya imalathanesinde yangın 12
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Siteler'de mobilya imalathanesinde yangın 13
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Siteler'de mobilya imalathanesinde yangın 14
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Siteler'de mobilya imalathanesinde yangın 16
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Siteler'de mobilya imalathanesinde yangın 17
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