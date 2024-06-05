Sitenin makine dairesinde metan gazı patlaması. 2 işçi ağır yaralı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Sitenin makine dairesinde metan gazı patlaması. 2 işçi ağır yaralı

Aydın’da bir sitenin makine dairesinde metan gazının patlaması yaşandı. Yaşanan olayda Kuşadası Belediyesi'nde görevli 2 işçi, ağır yaralandı.

Kadınlar Denizi Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri'nde çalışan Serdar Karşal ile Ferman Güzhan isimli vatandaşlar sinek ilaçlaması yapmak için bölgedeki bir sitenin makine dairesine gitti.

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Belediye işçilerinin makine dairesine sinek ilacı sıktığı esnada biriken metan gazı aniden patladı. Yaşanan patlamada 2 işçi, yaralandı. Çevredekilerin ihbarı sonrası olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Önce Kuşadası Devlet Hastanesi'ne daha sonra da Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Hastanesi'ne götürülen işçilerin durumlarının ağır olduğu bildirildi. Olay ilgili inceleme başlatıldı.

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