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Sıtkı Ayan Kimdir? Kaç Yaşında, Nereli?

Türk iş insanı Sıtkı Ayan, son günlerde gündemden düşmeyen isimlerden biri. ABD Hazine Bakanlığı, Ayan'ın şirketlerine yaptırım uygulanmasına karar verildiğini açıkladıktan sonra, ünlü iş insanın hayatı merak ediliyor. Sıtkı Ayan'ın ortağı olduğu şirket sayısı ise oldukça fazla. Peki Sıtkı Ayan kimdir, kaç yaşında, nereli? Sıtkı Ayan'ın eğitimi ve mesleği ne? Sıtkı Ayan'ın şirketleri hangileri?

Haber Giriş: 28 Aralık 2022 Çarşamba - 14:49
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Sıtkı Ayan Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Sıtkı Ayan'ın Eğitimi, Mesleği Ne? Kaç Şirketi Var? 

Sıtkı Ayan Kimdir? Kaç Yaşında, Nereli?
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Sıtkı Ayan, Sivas'ın Gölova ilçesinde doğdu. Çocukluğunu Sivas'ta geçiren Ayan, İstanbul İmam Hatip Lisesi'nde eğitim gördü. Daha sonra, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. Ancak kendi mesleğini yapmayarak petrol işine girdi.

Sudan ile İran'daki petrol sahalarında yaptığı çalışmalarla bilinen Ayan, İran ve Türkmen doğalgazını Avrupa'ya taşınmasında rol oynadı.

Sıtkı Ayan'ın Bahaddin Ayan adında bir oğlu olduğu biliniyor. Ünlü iş insanın yönetim kurulunda bulunduğu ve ortak olduğu şirketlerin sayısının 20^'den fazla olduğu biliniyor.

Sıtkı Ayan'ın Şirketlerinden Bazıları

Tay Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş

Som Petrol

Aktau Petrol Ticaret A.Ş

Gent Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş

Somas Enerji ve Ticaret Sanayi A.Ş

SMS Gemi İnşa Sanayi A,Ş

Turang Transit

Bylan Uluslararası Ticaret ve Gayrimenkul

Emas Doğalgaz Sanayi

TRG Petrol Ticaret

ASB Grup Enerji

Aska Enerji

Gent Petrol Dış Ticaret

Samed Petrol

Saor İnşaat

Anka Enerji

Perlite Enerji

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