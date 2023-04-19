Sıtmayı daha hızlı bulaştıran sivrisinek ortaya çıktı

Afrika'da daha önce 5 ülkede tespit edilen, sıtmayı daha hızlı bulaştırdığı belirtilen sivrisinek türüne bu kez Gana'da rastlandı. İşte ayrıntılar…

Sıtmayı daha hızlı bulaştıran sivrisinek ortaya çıktı

Sağlık Hizmetleri (GHS) Genel Direktörü Patrick Kuma-Aboagye, yazılı bir açıklama yaptı, ülke çapında sıtma için yapılan rutin tarama sırasında hastalığı daha hızlı yayan "Anopheles stephensi" adlı sivrisinek türünün tespit edildiğini duyurdu.

Sıtmayı daha hızlı bulaştıran bu türün farklı iklim koşullarına uyum sağladığını da ifade eden Kuma-Aboagye, ülkede bu türün kontrolünü koordine etmek üzere bir görev gücünün kurulduğunu belirtti. Dünya Sağlık Örgütüne göre, Güney Asya ve Arap Yarımadası'nın bazı bölgelerine özgü olan Anopheles stephensi son 10 yılda Afrika'da 5 ülkede tespit edildi.
Gana Gıda ve İlaç Dairesi, 13 Nisan'da Oxford Üniversitesinin geliştirdiği R21 adlı yeni sıtma aşısını onaylamıştı.

2 DAKİKADA BİR KAÇ ÇOCUK HAYATINI KAYBEDİYOR?

Parazit taşıyan sivrisineklerin sokmasıyla bulaşan ve ortalama 7 günlük kuluçka süresinin ardından ortaya çıkan sıtma; ateş, titreme, terleme, baş ağrısı, bulantı, kusma, kas ağrısı, halsizlik gibi grip benzeri belirtilerle kendini gösteriyor. Ölümcül hastalıkların başında gelen ve her 2 dakikada bir çocuğun ölümüne neden olan sıtma, en çok Afrika'da görülüyor. Sıtma nedeniyle kıta genelinde her yıl ortalama 500 bin kişi hayatını kaybederken, ölenlerin yarısını çocuklar oluşturuyor.

AA

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