Sıvacı ustasının esrarengiz ölümü! Orhangazi’de şok olay

Edinilen bilgilere göre olay, Arapzade Mahallesi Mektep Caddesi’nde gerçekleşti. İnşaatlarda sıvacı olarak çalışan ve yalnız yaşayan Dursun Ali D. (67), iki gün işe gitmeyince iş arkadaşları endişelenip evine gitti.

Mektep Caddesi’ndeki tek katlı evde yaşayan şahsın kapısının kilitli olduğunu fark eden arkadaşları, durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis, itfaiye desteğiyle kapıyı açtı. Sağlık ekipleri, hareketsiz yatan Dursun Ali D.’nin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Polis ve savcılık, şahsın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

