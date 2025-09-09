Sıvacı ustasının esrarengiz ölümü! Orhangazi’de şok olay

Düzenleme: Kaynak: İHA
Bursa’nın Orhangazi ilçesinde bir sıvacı ustası, iki gün işe gelmeyince arkadaşları tarafından evinde ölü bulundu. Savcılık, şahsın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

Edinilen bilgilere göre olay, Arapzade Mahallesi Mektep Caddesi’nde gerçekleşti. İnşaatlarda sıvacı olarak çalışan ve yalnız yaşayan Dursun Ali D. (67), iki gün işe gitmeyince iş arkadaşları endişelenip evine gitti.

sivaci-ustasinin-esrarengiz-olumu-orhangazide-sok-olay-yenicag-1.jpg

Mektep Caddesi’ndeki tek katlı evde yaşayan şahsın kapısının kilitli olduğunu fark eden arkadaşları, durumu polise bildirdi.

sivaci-ustasinin-esrarengiz-olumu-orhangazide-sok-olay-yenicag-2.jpg

Olay yerine gelen polis, itfaiye desteğiyle kapıyı açtı. Sağlık ekipleri, hareketsiz yatan Dursun Ali D.’nin hayatını kaybettiğini tespit etti.

sivaci-ustasinin-esrarengiz-olumu-orhangazide-sok-olay-yenicag-3.jpg

Polis ve savcılık, şahsın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

sivaci-ustasinin-esrarengiz-olumu-orhangazide-sok-olay-yenicag-4.jpg

