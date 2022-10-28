28 Ekim 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Sivasspor 3 attı UEFA'da turladı

UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu 5. maçında temsilcimizi Sivasspor ile Romanya ekibi CFR Cluj karşı karşıya geldi.

Haber Giriş: 27 Ekim 2022 Perşembe - 23:55
Takip Et

Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan maçı temsilcimiz Sivasspor 3-0'lık skorla kazandı

Sivasspor 3 attı UEFA'da turladı
+
Aa
-

Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan maçı temsilcimiz Sivasspor 3-0'lık skorla kazandı.

Sivasspor'a galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Mustafa Yatabare, 65. dakikada Max Gradel ve 73. dakikada ikinci kez Mustafa Yatabare kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Sivasspor, bir üst tura kalmayı garantiledi. Puanını 10 yapan Sivasspor, son maçında 7 puanlı Slavia Prag'a deplasmanda yenilmemesi halinde grubu lider tamamlayacak. Sivasspor yenilmesi durumunda ise grubu ikinci sırada tamamlayacak.

7 puanda kalan CFR Cluj ise son hafta Ballkani ile sahasında karşılaşacak.

RIZA ÇALIMBAY'DAN TEK DEĞİŞİKLİK

UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu beşinci hafta maçında Romanya temsilcisi CFR Cluj'u konuk eden Demir Grup Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, Spor Toto Süper Lig'deki Trabzonspor karşılaşmasına göre 1 değişiklik yaptı.

Rıza Çalımbay, takımının Trabzonspor'a 1-0 mağlup olduğu maçta ilk 11'de görev verdiği Charisis'in yerine Keita'yı sahaya sürdü.

Sivasspor'da Leke James, sakatlığı nedeniyle kadroda yer alamadı.

Kırmızı-beyazlı takım sahaya, Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Goutas, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Keita, Dia Saba, N'Jie, Erdoğan Yeşilyurt ve Yatabare 11'iyle çıktı.

CFR Cluj'da ise sakatlığı devam eden Debeljuh ile kart cezalısı Yeboah, karşılaşmada forma giyemedi.

3. dakikada sağ kanatta topla buluşan Janga'nın yerden sert bir şekilde içeriye çevirdiği meşin yuvarlak, altıpas üzerindeki Roger'in önünden geçerek taca çıktı.
5. dakikada şık hareketlerle ceza sahasına giren Dia Saba'nın şutunda, top az farkla yandan dışarı gitti.
16. dakikada Sivasspor, ceza yayının önünden serbest vuruş kazandı. Dia Saba'nın vuruşunda, meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta çıktı.
20. dakikada ceza sahası sağ çaprazında N'Jie, Dia Saba'yı gördü. Saba'nın şık pasıyla hareketlenen Yatabare'nin vuruşunda, kaleci son anda topu çeldi.
22. dakikada Sivasspor golü buldu. Sağ kanattan gelişen atakta Dia Saba'nın ortasında Hakan Arslan kafayla topu aşırttı. Altıpasa doğru hareketlenen Yatabare, yerden düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0
29. dakikada sol kanattan çizgiye inen Roger, meşin yuvarlağı ön direğe doğru çevirdi. Janga'nın bekletmeden vuruşunda, kaleci Ali Şaşal Vural topu kornere çeldi.
36. dakikada Camora'nın sol çaprazdan ortasında penaltı noktası civarından Janga'nın gelişine vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Bu güne kadar yapılan en iyi Türk dizileri listesinde birinci belli oldu. Efsane yapımlar sıralamaya bile giremedi
1
﻿Bu güne kadar yapılan en iyi Türk dizileri listesinde birinci belli oldu. Efsane yapımlar sıralamaya bile giremedi
﻿Bu güne kadar yapılan en iyi Türk dizileri listesinde birinci belli oldu. Efsane yapımlar sıralamaya bile giremedi
﻿Tekne ve karavandan sonra A101 otomobil satacak
2
﻿Tekne ve karavandan sonra A101 otomobil satacak
﻿Tekne ve karavandan sonra A101 otomobil satacak
﻿Ersan Şen ve Aytunç Erkin arasında sert ‘ekonomi' tartışması
3
﻿Ersan Şen ve Aytunç Erkin arasında sert ‘ekonomi' tartışması
﻿Ersan Şen ve Aytunç Erkin arasında sert ‘ekonomi' tartışması
﻿Saray'da alarm zilleri son ses çalıyor. Herkes bu 2 partinin oy oranını konuşuyor
4
﻿Saray'da alarm zilleri son ses çalıyor. Herkes bu 2 partinin oy oranını konuşuyor
﻿Saray'da alarm zilleri son ses çalıyor. Herkes bu 2 partinin oy oranını konuşuyor
﻿Cadılar bayramında giydiği kıyafetle nefesleri kesti. Dünyanın en çekici kadını seçilmişti
5
﻿Cadılar bayramında giydiği kıyafetle nefesleri kesti. Dünyanın en çekici kadını seçilmişti
﻿Cadılar bayramında giydiği kıyafetle nefesleri kesti. Dünyanın en çekici kadını seçilmişti
﻿İşçilere rekor zam. En düşük maaş 10 bin 300 lira. Yemek parası 75 TL
6
﻿İşçilere rekor zam. En düşük maaş 10 bin 300 lira. Yemek parası 75 TL
﻿İşçilere rekor zam. En düşük maaş 10 bin 300 lira. Yemek parası 75 TL
﻿Kadıköy'de Fenerbahçe'ye sakatlık şoku!
7
﻿Kadıköy'de Fenerbahçe'ye sakatlık şoku!
﻿Kadıköy'de Fenerbahçe'ye sakatlık şoku!
﻿İngiltere'de okullarda eğitim 4 güne düşüyor
﻿İngiltere'de okullarda eğitim 4 güne düşüyor
﻿İngiltere'de okullarda eğitim 4 güne düşüyor
﻿Trabzonspor gruptan nasıl çıkar?
﻿Trabzonspor gruptan nasıl çıkar?
﻿Trabzonspor gruptan nasıl çıkar?
﻿Sivasspor 3 attı UEFA'da turladı
﻿Sivasspor 3 attı UEFA'da turladı
﻿Sivasspor 3 attı UEFA'da turladı
﻿Covid-19 pandemisi tüberküloz ölümlerini arttırdı
﻿Covid-19 pandemisi tüberküloz ölümlerini arttırdı
﻿Covid-19 pandemisi tüberküloz ölümlerini arttırdı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.