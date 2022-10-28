﻿Sivasspor 3 attı UEFA'da turladı

Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan maçı temsilcimiz Sivasspor 3-0'lık skorla kazandı.

Sivasspor'a galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Mustafa Yatabare, 65. dakikada Max Gradel ve 73. dakikada ikinci kez Mustafa Yatabare kaydetti.



Bu sonuçla birlikte Sivasspor, bir üst tura kalmayı garantiledi. Puanını 10 yapan Sivasspor, son maçında 7 puanlı Slavia Prag'a deplasmanda yenilmemesi halinde grubu lider tamamlayacak. Sivasspor yenilmesi durumunda ise grubu ikinci sırada tamamlayacak.



7 puanda kalan CFR Cluj ise son hafta Ballkani ile sahasında karşılaşacak.



RIZA ÇALIMBAY'DAN TEK DEĞİŞİKLİK



UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu beşinci hafta maçında Romanya temsilcisi CFR Cluj'u konuk eden Demir Grup Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, Spor Toto Süper Lig'deki Trabzonspor karşılaşmasına göre 1 değişiklik yaptı.

Rıza Çalımbay, takımının Trabzonspor'a 1-0 mağlup olduğu maçta ilk 11'de görev verdiği Charisis'in yerine Keita'yı sahaya sürdü.



Sivasspor'da Leke James, sakatlığı nedeniyle kadroda yer alamadı.



Kırmızı-beyazlı takım sahaya, Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Goutas, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Keita, Dia Saba, N'Jie, Erdoğan Yeşilyurt ve Yatabare 11'iyle çıktı.



CFR Cluj'da ise sakatlığı devam eden Debeljuh ile kart cezalısı Yeboah, karşılaşmada forma giyemedi.



3. dakikada sağ kanatta topla buluşan Janga'nın yerden sert bir şekilde içeriye çevirdiği meşin yuvarlak, altıpas üzerindeki Roger'in önünden geçerek taca çıktı.

5. dakikada şık hareketlerle ceza sahasına giren Dia Saba'nın şutunda, top az farkla yandan dışarı gitti.

16. dakikada Sivasspor, ceza yayının önünden serbest vuruş kazandı. Dia Saba'nın vuruşunda, meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta çıktı.

20. dakikada ceza sahası sağ çaprazında N'Jie, Dia Saba'yı gördü. Saba'nın şık pasıyla hareketlenen Yatabare'nin vuruşunda, kaleci son anda topu çeldi.

22. dakikada Sivasspor golü buldu. Sağ kanattan gelişen atakta Dia Saba'nın ortasında Hakan Arslan kafayla topu aşırttı. Altıpasa doğru hareketlenen Yatabare, yerden düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0

29. dakikada sol kanattan çizgiye inen Roger, meşin yuvarlağı ön direğe doğru çevirdi. Janga'nın bekletmeden vuruşunda, kaleci Ali Şaşal Vural topu kornere çeldi.

36. dakikada Camora'nın sol çaprazdan ortasında penaltı noktası civarından Janga'nın gelişine vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.