Sivas Belediye Başkanlığı Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü İlanen Tebligat

Yayın Tarihi: 17 Ağustos 2023 / 00:01

Sayın: Zafer Taşdan(Tc:535xxxxxx24),Aysun Akkaya (Tc:126xxxxxx20),Sadun Arzuman(Tc:182xxxxxx06)

Sivas İli, Merkez ilçesi, Esentepe(Yeni) Mahallesinde maliki olduğunuz 6841 ada 1 parsel numaralı taşınmazında bulunduğu alan ; 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanunun 2 nci ve ek 1 inci maddelerine göre 20.11.2017 tarih2017/11073 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla Riskli Alan ilan edilmiştir. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Kentsel Dönüşüm ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere 15.02.2018 tarih 29655 sayılı Bakanlık Makam Olur'u ile Sivas Belediye Başkanlığı yetkilendirilmiştir.

Yapılan incelemelerde sistemimizde kayıtlı adres bilgilerinize gönderilen tebligatlar tarafınıza ulaşmamıştır.

Hak sahibi olduğunuz parselde Kentsel Dönüşüm çalışmaları için yapılan uzlaşma görüşmelerinde hak sahiplerinin üçte iki çoğunluğu ile anlaşma sağlandığı fakat tarafınızla herhangi bir anlaşma sağlanamadığı tespit edilmiştir.İş bu tebligatın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde uzlaşma sağlamak üzere Sivas Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğüne müracaat etmeniz gerekmektedir. Verilen süre içerisinde Sivas Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğüne müracaat etmemeniz veya görüşmelerde uzlaşmaya varılamaması durumunda; 6306 Afet Riski Altında Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun uygulama yönetmeliğinin 15/A maddesi hükümleri gereğince açık arttırma usulü ile satış işlemlerinin başlatılacağı, Sivas Belediyesi Meclisinin 11.01.2023 tarih ve 25 karar numarası ile yetkilendirilen Sivas Belediyesi Encümeninin 08.08.2023 tarih ve 1002 sayılı kararına istinaden ve 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre tarafınıza tebliğ olunur.