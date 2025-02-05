Sivas beyaza büründü! Ortaya kartpostallık görüntüler ortaya çıktı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Sivas beyaza büründü! Ortaya kartpostallık görüntüler ortaya çıktı

Sivas'ta dünden beri etkili olan kar yağışı nedeniyle beyaza bürünen kent merkezi dron ile havadan görüntülendi.

Dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle Sivas kent merkezi karla kaplandı. Tarihi kent meydanı üzerinde bulunan Selçuklu dönemi eserleri çifte Minareli Medrese, Buruciye Medresesi, Şifaiye Medresesi ile Osmanlı dönemi eserleri Kale Camisi, Tarihi Valilik Binası, Jandarma binası ve Sivas Kongresi'nin yapıldığı lise binası havadan dron ile görüntülendi. Ayrıca kent merkezine 5 kilometre mesafede bulunan ve "Yüzüklerin Efendisi" film serisindeki Hobbit evlerinden esinlenerek inşa edilen "Yamaç Evleri'nin bulunduğu Paşabahçe mesire alanında karla birlikte güzel manzaralar oluştu. Manzara, havadan dron ile görüntülendi.

Kentte kar yağışının yarın da devam etmesi bekleniyor.

Sivas beyaza büründü! Ortaya kartpostallık görüntüler ortaya çıktı

Sivas beyaza büründü! Ortaya kartpostallık görüntüler ortaya çıktı

Sivas beyaza büründü! Ortaya kartpostallık görüntüler ortaya çıktı

Sivas beyaza büründü! Ortaya kartpostallık görüntüler ortaya çıktı

Sivas beyaza büründü! Ortaya kartpostallık görüntüler ortaya çıktı

Sivas beyaza büründü! Ortaya kartpostallık görüntüler ortaya çıktı

Sivas beyaza büründü! Ortaya kartpostallık görüntüler ortaya çıktı

Sivas beyaza büründü! Ortaya kartpostallık görüntüler ortaya çıktı

Sivas beyaza büründü! Ortaya kartpostallık görüntüler ortaya çıktı

Sivas beyaza büründü! Ortaya kartpostallık görüntüler ortaya çıktı

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