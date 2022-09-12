﻿Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi personel alacak

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada, “Üniversitemiz akademik birimlerine, 2547 sayılı Kanun ve 12/06/2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri ile Üniversitemizin Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi esasları uyarınca, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. Maddesinde belirtilen şartları sağlamış olmak koşuluyla, aşağıda bölüm ve anabilim dalı itibariyle unvanları belirtilen öğretim üyeleri alınacaktır.” Denildi.

Profesör kadroları daimi statüde olmaktadır. Adaylar Öğretim Üyesi Başvuru Formu'nu http://www.sivas.edu.tr adresinden temin ederek Başvuru Formu Örneğinde İstenilen Ekli Belgeler ile;

Doçent kadroları daimi statüde olmaktadır. Adaylar Öğretim Üyesi Başvuru Formu'nu http://www.sivas.edu.tr adresinden temin ederek Başvuru Formu Örneğinde İstenilen Ekli Belgeler ile;

Dr. Öğretim Üyesi kadrosu için Adaylar Öğretim Üyesi Başvuru Formu'nu http://www.sivas.edu.tr adresinden temin ederek Başvuru Formu Örneğinde İstenilen Ekli Belgeler ile Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü'ne müracaat edebileceklerdir.

Başvuruda bulunacak adayların ilanın resmi gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde (Son Başvuru Tarihi: 26.09.2022) Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü'ne şahsen ya da posta yolu ile başvurmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir. Posta/kargo yolu ile yapılan müracaatlarda yaşanan aksaklıklardan Üniversitemiz sorumlu olmayacaktır. Adayların başvuru dilekçelerinde yazışma adresleri ile telefon numaralarının bildirilmesi gerekmektedir. İlan şartlarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

Profesör unvanı olanlar, Doçent ve Dr. Öğretim Üyesi kadrolarına, Doçent unvanı olanlar da Dr. Öğretim Üyesi kadrolarına başvuru yapamazlar.

Doçent kadrolarına müracaat eden adayların "Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Akademik Atanma ve Yükseltilme Kriterleri uyarınca Üniversitelerarası Kurul tarafından oluşturulacak Jürilerce yapılacak olan Doçentlik sözlü sınavından başarılı olmaları gerekmektedir.