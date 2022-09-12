12 Eylül 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 24°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi personel alacak

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı 23 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 26 Eylül 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 12 Eylül 2022 Pazartesi - 06:22
Takip Et

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi personel alacak

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi personel alacak
+
Aa
-

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada, “Üniversitemiz akademik birimlerine, 2547 sayılı Kanun ve 12/06/2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri ile Üniversitemizin Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi esasları uyarınca, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. Maddesinde belirtilen şartları sağlamış olmak koşuluyla, aşağıda bölüm ve anabilim dalı itibariyle unvanları belirtilen öğretim üyeleri alınacaktır.” Denildi.

Profesör kadroları daimi statüde olmaktadır. Adaylar Öğretim Üyesi Başvuru Formu'nu http://www.sivas.edu.tr adresinden temin ederek Başvuru Formu Örneğinde İstenilen Ekli Belgeler ile;

Doçent kadroları daimi statüde olmaktadır. Adaylar Öğretim Üyesi Başvuru Formu'nu http://www.sivas.edu.tr adresinden temin ederek Başvuru Formu Örneğinde İstenilen Ekli Belgeler ile;

Dr. Öğretim Üyesi kadrosu için Adaylar Öğretim Üyesi Başvuru Formu'nu http://www.sivas.edu.tr adresinden temin ederek Başvuru Formu Örneğinde İstenilen Ekli Belgeler ile Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü'ne müracaat edebileceklerdir.

Başvuruda bulunacak adayların ilanın resmi gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde (Son Başvuru Tarihi: 26.09.2022) Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü'ne şahsen ya da posta yolu ile başvurmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir. Posta/kargo yolu ile yapılan müracaatlarda yaşanan aksaklıklardan Üniversitemiz sorumlu olmayacaktır. Adayların başvuru dilekçelerinde yazışma adresleri ile telefon numaralarının bildirilmesi gerekmektedir. İlan şartlarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

Profesör unvanı olanlar, Doçent ve Dr. Öğretim Üyesi kadrolarına, Doçent unvanı olanlar da Dr. Öğretim Üyesi kadrolarına başvuru yapamazlar.

Doçent kadrolarına müracaat eden adayların "Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Akademik Atanma ve Yükseltilme Kriterleri uyarınca Üniversitelerarası Kurul tarafından oluşturulacak Jürilerce yapılacak olan Doçentlik sözlü sınavından başarılı olmaları gerekmektedir.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Son anket ortaya çıktı. Cumhur İttifakı eridi
1
﻿Son anket ortaya çıktı. Cumhur İttifakı eridi
﻿Kocasını mutlu edecek 3 metres arıyor. Asgari ücret verecek. Bu kadarı da pes dedirtti
2
﻿Kocasını mutlu edecek 3 metres arıyor. Asgari ücret verecek. Bu kadarı da pes dedirtti
﻿Bilim dünyası şokta. Hititlerin başkentinde 3500 yıllık keşif Yüzlercesi bulundu
3
﻿Bilim dünyası şokta. Hititlerin başkentinde 3500 yıllık keşif Yüzlercesi bulundu
﻿Meteoroloji tüm yurdu uyardı. Kuvvetli sağanak yarından itibaren başlıyor
4
﻿Meteoroloji tüm yurdu uyardı. Kuvvetli sağanak yarından itibaren başlıyor
﻿Yer yarıldı 7.6 büyüklüğünde deprem görüntüler korkunç
5
﻿Yer yarıldı 7.6 büyüklüğünde deprem görüntüler korkunç
﻿4 bin lira indirimi duydular 12 saat kuyrukta beklediler. Zafer nidaları yükseldi
6
﻿4 bin lira indirimi duydular 12 saat kuyrukta beklediler. Zafer nidaları yükseldi
﻿MasterChef Hamza'dan kötü haber. Böbreklerini kaybetmişti
7
﻿MasterChef Hamza'dan kötü haber. Böbreklerini kaybetmişti
﻿Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi personel alacak
﻿Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi personel alacak
﻿Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi personel alacak
﻿Anadolu Otoyolu'nda minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
﻿Anadolu Otoyolu'nda minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
﻿Anadolu Otoyolu'nda minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
﻿Kyme Antik Kenti bir kez daha tehdit altında
﻿Kyme Antik Kenti bir kez daha tehdit altında
﻿Kyme Antik Kenti bir kez daha tehdit altında
﻿12 yıldır atıl bekleyen Karagöl Sosyal Tesisleri’ni ABB tarafından yenilenerek hizmete açıldı
﻿12 yıldır atıl bekleyen Karagöl Sosyal Tesisleri’ni ABB tarafından yenilenerek hizmete açıldı
﻿12 yıldır atıl bekleyen Karagöl Sosyal Tesisleri’ni ABB tarafından yenilenerek hizmete açıldı
﻿Nijerya'da kaçırılan kız öğrencilerin 98'inden hala haber alınamıyor
﻿Nijerya'da kaçırılan kız öğrencilerin 98'inden hala haber alınamıyor
﻿Nijerya'da kaçırılan kız öğrencilerin 98'inden hala haber alınamıyor
﻿Pakistan, Hindistan ve Avustralya'da ulusal yas ilan edildi
﻿Pakistan, Hindistan ve Avustralya'da ulusal yas ilan edildi
﻿Pakistan, Hindistan ve Avustralya'da ulusal yas ilan edildi
﻿Doğuş Üniversitesi'nden zamları protesto eden 2 öğrenciye uzaklaştırma
﻿Doğuş Üniversitesi'nden zamları protesto eden 2 öğrenciye uzaklaştırma
﻿Doğuş Üniversitesi'nden zamları protesto eden 2 öğrenciye uzaklaştırma
﻿Osmaniye'de iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü
﻿Osmaniye'de iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü
﻿Osmaniye'de iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü
﻿EuroBasket 2022'de çeyrek final eşleşmeleri belli oldu
﻿EuroBasket 2022'de çeyrek final eşleşmeleri belli oldu
﻿EuroBasket 2022'de çeyrek final eşleşmeleri belli oldu
﻿Meksika’da futbolcu maç esnasında kalbine yenik düştü
﻿Meksika’da futbolcu maç esnasında kalbine yenik düştü
﻿Meksika’da futbolcu maç esnasında kalbine yenik düştü
﻿FETÖ firarisi yarbay Edremit'te yakalandı 
﻿FETÖ firarisi yarbay Edremit'te yakalandı 
﻿FETÖ firarisi yarbay Edremit'te yakalandı 
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.