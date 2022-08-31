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Sivas Cumhuriyet Üniversitesi personel alacak

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, öğretim üyesi olarak akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 16 Eylül 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 31 Ağustos 2022 Çarşamba - 14:06
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Sivas Cumhuriyet Üniversitesi personel alacak
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Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda yazılı birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince öğretim üyesi alınacaktır. Başvuracak olan adayların Profesör ve Doçent kadroları için Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi kadroları için ilgili birimlere şahsen veya posta ile başvurmaları gerekmektedir. Adayların Üniversitemiz web sitesinde yayınlanan Akademik Personel Yükseltilme/Atanma Başvuru ve Değerlendirme Koşullarını sağlıyor olmaları gerekmektedir.

Profesör kadrosu için: Dilekçe, özgeçmiş ve 6 takım bilimsel yayın dosyası

Doçent kadrosu için: Dilekçe, özgeçmiş ve 6 takım bilimsel yayın dosyası.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için: Dilekçe, özgeçmiş, doktora ya da uzmanlık belgesi 4 takım bilimsel yayın dosyası.

Adaylar bilimsel yayın dosyalarının 1 (bir) nüshasını basılı olarak, diğer nüshalarını elektronik ortamda (taşınabilir bellek, cd vs.) teslim edebilirler.

Son başvuru tarihi: 16.09.2022 mesai bitimi

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