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Sivas Erbelsan işçi alacak

Sivas Erbelsan, geçici olarak istihdam etmek üzere 1 işçi alacak. Son başvuru tarihi 10 Ekim 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 6 Ekim 2022 Perşembe - 12:21
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Sivas Erbelsan işçi alacak
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İŞKUR’un web sitesinde yer alan habere göre; Sivas Erbelsan, geçici olarak istihdam etmek üzere 1 işçi alacak.

Adaylar CV’leriyle ilanda ye alan adresten başvuru yapabilir.

MÜRACAAT KOŞULLARI

T.C. vatandaşı olmak

18 yaşını doldurmuş olmak

Askerlikle ilişiği olmamak

Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan mahkum olmamak

Ulaş ilçesinde ikamet etmek

Çalışmasına engel hali olmamak

En az B sınıfı ehliyeti olmak

En az lise mezunu olmak

Katı yakıt kalorifer ateşçisi belgesine sahip olmak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Kimlik fotokopisi

İkametgah

Ehliyet

Nüfus kayıt örneği

İkametgah

Diploma

Sağlık raporu

Katı yakıt kalorifer ateşçisi belgesi

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