Sivas Erbelsan işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan habere göre; Sivas Erbelsan, geçici olarak istihdam etmek üzere 1 işçi alacak.
Adaylar CV’leriyle ilanda ye alan adresten başvuru yapabilir.
MÜRACAAT KOŞULLARI
T.C. vatandaşı olmak
18 yaşını doldurmuş olmak
Askerlikle ilişiği olmamak
Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan mahkum olmamak
Ulaş ilçesinde ikamet etmek
Çalışmasına engel hali olmamak
En az B sınıfı ehliyeti olmak
En az lise mezunu olmak
Katı yakıt kalorifer ateşçisi belgesine sahip olmak
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Kimlik fotokopisi
İkametgah
Ehliyet
Nüfus kayıt örneği
İkametgah
Diploma
Sağlık raporu
Katı yakıt kalorifer ateşçisi belgesi
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