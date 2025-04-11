Sivas-Erzincan yolu üzerinde otomobil tarlaya devrildi: 3 yaralı

Düzenleme: Kaynak: DHA

Sivas'ın Hafik ilçesinde, Sivas-Erzincan kara yolu üzerindeki Emre köyü yakınlarında bir otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Cumali Gençdal idaresindeki 09 L 6549 plakalı otomobil, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı ve tarlaya devrildi.

Kazada, sürücü Cumali Gençdal ile yanındaki Murat Aygün ve Doğan Aygün yaralandı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Sivas'taki hastanelerde tedavi altına alındı . Kaza ile ilgili detaylı bir inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Sivas-Erzincan yolu üzerinde otomobil tarlaya devrildi: 3 yaralı

Sivas-Erzincan yolu üzerinde otomobil tarlaya devrildi: 3 yaralı

Sivas-Erzincan yolu üzerinde otomobil tarlaya devrildi: 3 yaralı

Sivas-Erzincan yolu üzerinde otomobil tarlaya devrildi: 3 yaralı

Sivas-Erzincan yolu üzerinde otomobil tarlaya devrildi: 3 yaralı

Sivas-Erzincan yolu üzerinde otomobil tarlaya devrildi: 3 yaralı

Sivas-Erzincan yolu üzerinde otomobil tarlaya devrildi: 3 yaralı

Sivas-Erzincan yolu üzerinde otomobil tarlaya devrildi: 3 yaralı

Sivas-Erzincan yolu üzerinde otomobil tarlaya devrildi: 3 yaralı

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