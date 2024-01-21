Sivas Gaziantep maçında neler oldu neler. 4 gol 1 kırmızı kart 2 penaltı. Volkan Aliakar yazdı

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Sivas Gaziantep maçında neler oldu neler. 4 gol 1 kırmızı kart 2 penaltı. Volkan Aliakar yazdı
Heyecan içinde geçen, 2-2 sona eren Sivas Gaziantep karşılaşmasını Volkan Aliakar değerlendirdi.

Süper Lig'in iki önemli şehir takımı Sivasspor ile Gaziantep'in kapışması nefesleri kesti.
Top bir o kalede bir bu kaledeydi. Müthiş maçta; 4 gol, 2 penaltı, 1 kırmızı kart, sayısız pozisyon vardı. Futbolseverler heyecan ve keyif dolu anlar yaşadı.
Sivasspor karşılaşmaya rüyasında bile göremeyeceği kadar iyi bir başlangıç yaptı.
Gaziantep ceza sahası içinde cirit atan Emrah Başsan, üst üste iki pozisyonda yerde kaldı, hakem ilkinde direkt beyaz noktayı gösterirken, ikincisinde VAR uyarısıyla pozisyonu izleyip penaltı verdi.
Sivasspor'un golcüsü Manaj 8 ve 15. dakikalarda iki penaltıyı da gole çevirip skoru bir anda 2-0'a getirdi.
Sumudica yönetimindeki Gaziantep üst üste yediği gollerle şok olmuştu.
Bu zorlu deplasmanda "Nasıl ayağa kalkarım" diye kara kara düşünürken imdadına Sivasspor'un savunmacısı Appindangoye yetişti.
Son adam pozisyonundayken rakibine çalım atmaya kalkan Appindangoye 29'da Gaziantep'in golü bulmasına sebep oldu.
Draguş ile umutlanan konuk ekipte 41'de Djilobodji sahneye çıktı. Savunmadan çıkan Djilobodji ceza sahası dışından sol ayağıyla öyle bir şut çıkardı ki, kaleci Ali Şaşal topu ancak ağlarında görebildi. 41. dakikada skor 2-2 oldu ve maç adeta yeniden başladı.
Gaziantep FK ikinci yarıda da etkiliydi. Dakikalar 55'i gösterdiğinde ilginç bir pozisyon yaşandı. Kaleci Ali Şaşal rakibini düşürdü, hakem faul verdi. VAR'dan; hakem Kadir Sağlam'a inceleme tavsiyesi geldi. Faulün ceza sahası içinde olduğu, penaltıyı gerektirdiği belirlendi. Ancak pozisyonun başlangıcında ofsayt tespit edilince, oyun Sivas'ın vuruşuyla devam etti.
65 ve 66. dakikalarda Gaziantep iki yüzde yüz fırsat harcadı. Maxim'in rakibini geçip yaptığı vuruşta Samba Camara topu çizgiden çıkardı. Devamında gelişen pozisyonda bu kez kaleci Ali Şaşal yaptığı kurtarışla Gaziantep'e geçit vermedi. 75'te kaleci Ali Şaşal Draguş'un yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşunu kornere çeldi.
81. dakikada Maxim ikinci sarı karttan kırmızı kart görüp atıldı. Son bölümleri 10 kişi oynayan Gaziantep geriye çekildi, Sivasspor yüklendi.
Kalan bölümde iki takım da gol bulamayınca maç 2-2 sona erdi.
Bu sonuçla Sivasspor 26, Gaziantep FK 22 puana ulaştı.

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